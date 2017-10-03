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Roket Turizm!

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, çığır açmaya hazırlanıyor! Buna göre, artık Dünya'nın çevresinde yarım saatten az bir süre ile roketle tur atılacak.

03 Ekim 2017 Salı 13:09
Roket Turizm!

Uzay keşif teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu  ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortağı olan Elon Musk, Dünya'nın çevresinde yarım saatten az süreyle roketle tur atacak.

Independent'ta yer alan habere göre, birbirine en uzak iki yer arasındaki yolculuk süresi yarım saate düşecek. Bu plana göre insanlar rokete binip uzaya fırlatıldıktan sonra Dünya etrafında dolaşıp aynı yerine gelebilecek.

İsmi "Big Fucking Roket" olan roket sayesinde Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada gidebilecek yani 7,000 mili 39 dakikada tamamlanacak. Eğer bu plan işe yararsa bu roketlerin ulaşım için kullanılmasına izin verilecek.

Planından bahsederken, Mars'ı bile sömürge altına alabileceğinden söz eden Ünlü Yatırımcı ve Mucit Elon Musk, 'BFR (Big Fucking Roket), Dünya'daki her yere 1 saatten önce gider. 2018 yılının ortasında SpaceX'in en ucuzu olacak. The Interplanetary Transport System, roketin resmi adı ve 40 kamarayla 100 kişi alabiliyor.' dedi.

Son Güncelleme: 03.10.2017 13:36
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