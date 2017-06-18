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 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!

 Portekiz'de başkent Lizbonun 130 km uzağındaki ormanlık alanda çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Ölü sayısı : 57 oldu...

18 Haziran 2017 Pazar 13:30
 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!

 Portekiz’de başkent Lizbon’un 130 km uzağındaki ormanlık alanda çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Hükümet yetkilileri köylere sıçrayan yangında en az 57 kişinin öldüğünü açıkladı. Yangın kurtarma çalışmalarına destek için AB sivil koruma mekanizması de devreye sokuldu.

Başkent Lizbon’a 130 km uzaklıktaki Figueirı dos Vinhos belediyesine yakın ormanlık Pedrogao Grande alanında çıkan yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi. Ülke genelinde 300 askeri birlik destek için olay yerine sevk edilirken hükümet yetkilileri çıkan yangında bazıları itfaiyeci olmak üzere en az 57 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığını açıkladı. En az 18 kişinin Leiria bölgesinde Figueiró dos Vinhos  belediyesinden Castanheira de Pera'ya giden otoyolda araçlarının içinde alevlere yakalandığı bildirildi. Ağır yaralılar arasında 4 itfaiyeci ve bir çocuk da bulunuyor.

Yangının ulaştığı civar köyler tahliye edildi, ancak yangın bazı evlere zarar verdi. Hükümet yetkilileri söndürme çalışmaları devam ettiğini ama sıcak hava ve rüzgarın söndürme işini zorlaştırdığını söyledi.


AB Komisyonu Başkanı Juncker açıklama yaptı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter’dan yaptığı açıklamada yardım için AB sivil koruma mekanizması devreye alındığını duyurdu.

Başbakan Costa, önceliğin devam eden yangınla mücadele ve ölenlerin ailelerine destek olduğunu söyleyerek "Son zamanların bu şekildeki en büyük insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız” dedi. Costa, bu tip olayların önlenmesi için sıkı tedbirler alınması gerektiğini de vurgularken Portekizli Publico gazetesi, yangını "son yılların en ölümcül olaylarından biri” olarak tanımladı.



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