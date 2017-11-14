Polis karakoluna saldırı : 22 Polis hayatını kaybetti !

Taliban Afganistan'da polis karakoluna saldırı düzenledi.Afganistan'ın Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen saldırıda 22 polisin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, yaptığı açıklamalarda Taliban'ın dün akşam saatlerinde Meyvend ve Cirey ilçelerindeki polis karakollarına eş zamanlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.Durani yaptığı açıklamada 22 polisin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat kadar sürdüğünü söyleyen Durani , 40 Taliban üyesinin öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.