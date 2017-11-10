PKK'lı teröristker Afrin'de savaşa hazırlanıyor !

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den %96 oranında bittiğini açıklayan Pentagon , PKK/PYD’ye Haseke-Münbiç hattından mühimmat sevk ettiği iddia etti.Özellikle Türkiye'nin Suriye sınırındaki operasyonlarına hız vermesinin ardından PKK'lı teröristlerin Afrin'de savaş hazırlıkları içerisinde olduğu ve bölgeye çok sayıda mühimmat taşındı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Öğrenilen bilgiler arasında Terör örgütü PKK-PYD'nin, Afrin,Tel Abyad, Münbiç ve Ayn el-Arab’da eş zamanlı yaptığı toplantılar sonrasında Afrin başta olmak üzere Türkiye sınırının sıfır noktasındaki tüm bölgelere militan takviyesi kararı aldı.Terör örgütü PKK'nın bu kararı almasının ardından militanlarına 'Savaşa hazır ol ' talimatını verdi ...

Evlatları PKK tarafından alıkonulan aileler, başta Münbiç ve Afrin olmak üzere Suriye kuzeyindeki birçok bölgede ayaklandı.