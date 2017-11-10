Galeriler Videolar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109209
ALTIN
159.809
DOLAR
3.8692
STERLİN
5.0831
EURO
4.5028
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor !
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor...
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapandı !
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle...
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı...
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Veli toplantısı ertelensin diye ,...
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı...

PKK'lı teröristker Afrin'de savaşa hazırlanıyor !

Türkiye'nin Suriye sınırındaki operasyonlarına hız vermesinin ardından PKK'lı teröristlerin Afrin'de savaş hazırlıklarına hız verdiği ve bölgeye mühimmat taşıdğı öğrenildi.

10 Kasım 2017 Cuma 10:14
PKK'lı teröristker Afrin'de savaşa hazırlanıyor !

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den %96 oranında bittiğini açıklayan Pentagon , PKK/PYD’ye Haseke-Münbiç hattından mühimmat sevk ettiği iddia etti.Özellikle Türkiye'nin Suriye sınırındaki operasyonlarına hız vermesinin ardından PKK'lı teröristlerin Afrin'de savaş hazırlıkları içerisinde olduğu ve bölgeye çok sayıda mühimmat taşındı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Öğrenilen bilgiler arasında Terör örgütü PKK-PYD'nin, Afrin,Tel Abyad, Münbiç ve Ayn el-Arab’da eş zamanlı yaptığı toplantılar sonrasında Afrin başta olmak üzere Türkiye sınırının sıfır noktasındaki tüm bölgelere militan takviyesi kararı aldı.Terör örgütü PKK'nın bu kararı almasının ardından militanlarına 'Savaşa hazır ol ' talimatını verdi ...

Evlatları PKK tarafından alıkonulan aileler, başta Münbiç ve Afrin olmak üzere Suriye kuzeyindeki birçok bölgede ayaklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Danimarka'da yine balina katliamı yapıldı !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Veli toplantısı ertelensin diye , boğazı kesildi !
Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !
Kolombiya'da tarihi operasyon : 120 ton kokoin ele geçirildi !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
Donald Trump'tan Kuzey Kore'ye hodri meydan !
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !
SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !
Parlamento Tahliye Edildi!
Parlamento Tahliye Edildi!
Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !
Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !
Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !
Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim