PKK İran'da Çatıştı : 2 İran Askeri Öldü

Terör örgütü PKK'nın İran kolu olarak bilinen PJAK'la İran güvelik güçleri arasında Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti. Olayda, 7 asker de yaralandı.

İran'ın yarı resmi Tasnim ajansının aktardığına göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye hudut karakolunda görevli askerlere nöbet değişimi sonrasında PJAK mensubu bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Dün akşam yaşanan olayda, biri binbaşı, diğeri asteğmen 2 asker hayatını kaybederken 7 sınır muhafızının da yaralandığı kaydedildi.

Üyelerini İran topraklarından çıkaran PJAK, uzun zamandan beri İran'la çatışmazlık içinde bulunuyordu.