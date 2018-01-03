Peru'da katliam gibi kaza ; 48 kişi öldü !

Güney Amerika ülkelerinden Peru’da dün korkunç bir kaza meydana geldi.Lima yakınlarında bir kamyonla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 48 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.e, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir kamyonla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Peru Sağlık Bakanlığı, kazanın, Lima’nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu sahilindeki Pasamayo bölgesinde yaşandığını açıkladı.Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.