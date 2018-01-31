Pentagon Sözcüsü'nden 'Münbiç' açıklaması

Türkiye’nin Afrin’den sonra Münbiç’e harekât yapacağını açıklamasının ardından açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway “Münbiç karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir, çözüm müzakerelerini sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi? sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway ;"Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.