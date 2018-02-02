Pentagon'dan Kilis'e yönelik saldırının ardından PYD açıklaması geldi

Pentagon sözcüsü Dana White ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie Perşembe günkü haftalık basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladılar

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White, Türkiye’den operasyonu sınırlamasını talep ettiklerini söyledi.Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili gelişmeler nedeniyle Ankara ile Washington arasındaki temaslar devam ediyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ise ana unsurunu PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gönderdikleri silahları ancak DEAŞ’la mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplayacaklarını açıkladı.