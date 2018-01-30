Pentagon'dan 'Afrin' açıklaması !

Birdiğer Pentagon Sözcüsü Binbaşı Rankine-Galloway ise "Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi’nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki Kürt grupların DEAŞ karşıtı koalisyon ile hiçbir ilgileri yok" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

Pentagon Sözcüsü Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi.