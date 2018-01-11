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Paris'te 4 milyon euroluk dev soygun !

Paris'te dün gece büyük bir soygun gerçekleştirildi. Paris’te bulunan Ritz Otel'de akşam saatlerinde otele giren iki soyguncunun 4 milyon Euro değerindeki mücevherle kaçtığı iddia edildi .

11 Ocak 2018 Perşembe 10:20
Paris'te 4 milyon euroluk dev soygun !

Fransa'nın başkenti Paris’te dün gece büyük bir soygun gerçekleştirildi. Paris’te bulunan Ritz Otel'de akşam saatlerinde otele giren iki soyguncunun 4 milyon Euro değerindeki mücevherle kaçtığı iddia edildi .

Paris'te Vendome Meydanı’nda bulunan Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti.İddialara göre maskeli 5 kişi lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı.Polis müdahalesinde üç soyguncu yakalanırken, ilk haberlere göre iki soyguncunun 4 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı ileri sürüldü.

İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.

Bu çetenin bugüne kadar dünyada 380 soygunda 400 milyon Euro çaldığı belirtiliyor. 

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