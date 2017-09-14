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Pakistan Hükümeti'nden Türkiye'ye destek açıklaması ; 'Düşmanınız , düşmanımızdır !..'

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:30
Pakistan Hükümeti'nden Türkiye'ye destek açıklaması ; 'Düşmanınız , düşmanımızdır !..'

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'ın "terörist örgütlere sığınacak liman" sağladığı yönündeki iddialarına ilişkin, "Taliban'ın Pakistan'da sığınacak bir limana ihtiyacı yok. Amerikalılar son 15 yılda Taliban'a Afganistan topraklarının yüzde 40'ını verdi. Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı, Pakistan değil." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin ele alındığını kaydeden Asıf, bu çerçevede savunma iş birliğinin ve ikili ticaret gibi konuların da gündeme alındığını belirtti.

Asıf, görüşmelerde bölgesel konuların ve Afganistan'daki durumun da tartışıldığına işaret ederek "ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi beyanından sonra bölgedeki komşularımızla ve dostlarımızla ortak bir duruş geliştirmek için güven sağlamamamız gerektiğini konuştuk ve siyasi bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bu konuda şu ana kadar başarılı olduklarını ve bu ortak duruşa ulaşmayı umduklarını belirten Asıf, "Amerikalılar kendi siyasi tercihlerinin ortaya koyduğu çözümü yaklaşık 40 yıldır acı çeken Afganistan'a dayatmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

''AFGANİSTAN'IN GELİŞMESİ VE EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ ÇÖZÜMÜN ANAHTARI''

Asıf, Türkiye'nin bu konudaki duruşundan memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Pakistan'ın Afganistan konusunda ortak görüşe sahip olduğunu ifade ederek bu bağlamda 2014 yılında askıya alınan Türkiye-Pakistan-Afganistan üçlü zirvesinin yeniden hayata geçirilmesi kararının verildiğini bildirdi.

Çin ziyaretinde de Afganistan konusunun görüşüldüğünü ve Çin'in bu konuda Pakistan ile birçok noktada hemfikir olduğunu söyleyen Asıf, Çin'in aynı zamanda Pakistan'ın Afganistan konusundaki kaygılarını anladığını dile getirdi.

Asıf, Afganistan'da barışı sağlayacak bölgesel bir yaklaşımın ve çözümün sağlanmasını umut ettiklerinin altını çizerek "Afganistan'ın gelişmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi çözümün anahtarıdır." dedi.

''AMERİKALILAR TALİBAN'A GÜVENLİ LİMAN SAĞLADI, PAKİSTAN DEĞİL''

ABD'nin Afganistan'daki savaşta trilyonlarca dolar harcadığını vurgulayan Asıf, "ABD doğru bir şekilde ve daha akıllıca harcamalarda bulunsaydı belki barış çoktan sağlanmış olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Asıf, Afganistan konusunu ABD yönetimiyle de görüştüklerini belirterek "Bizim Afganistan konusundaki yaklaşımımız daha iyi. Bu çatışmanın sona ermesi konusunda biz daha büyük bir menfaate sahibiz. Çünkü biz bu çatışma alanında yaşıyoruz. Biz bu çatışmadan doğrudan etkilendik. Bundan dolayı bizim menfaatimiz ABD'nin menfaatlerinden daha yüksek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, Pakistan'ın "terörist örgütlere sığınacak liman" sağladığı yönündeki iddiaları hakkındaki soruya Asıf, "Taliban'ın Pakistan'da sığınacak bir limana ihtiyacı yok. Amerikalılar son 15 yılda Taliban'a Afganistan topraklarının yüzde 40'ını verdi. Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı, Pakistan değil." yanıtını verdi.

''TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI, PAKİSTAN'IN DA DÜŞMANLARIDIR''

Asıf, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine Pakistan'ın tam olarak destek verdiğini vurgulayarak "Türkiye'nin düşmanları, Pakistan'ın da düşmanlarıdır." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mafya olduğunu dile getiren Asıf, "Onlar bizim de düşmanımız. Türk devletinin veya Türk halkının düşmanı olan herhangi bir kimse Pakistan devletinin de düşmanıdır." diye konuştu.

Bu konuda Pakistan'ın oldukça açık olduğuna işaret eden Asıf, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yanında durduklarını ve iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olduğunu sözlerine ekledi.

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