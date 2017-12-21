Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP açıklaması geldi !
Galatasaray'dan Fatih Terim için KAP...
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme !
Fatih Terim'den Ünal Aysal'a gönderme...
Fatih Terim'in ilk bombası , Hakan Çalhanoğlu !
Fatih Terim'in ilk bombası ,...
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor !
Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor...

Otomobili ile yayaların arasına daldı , onlarca yaralı var !

Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı öğrenildi.Kaza sonrasında onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.

21 Aralık 2017 Perşembe 13:22
Otomobili ile yayaların arasına daldı , onlarca yaralı var !

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç onlarca kişinin yürüdüğü kaldırımlara girerek 19 kişiyi yaraladı.Meydana gelen korkunç olay sonrasında 1'i ağır 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.Polis kasten yayaların üzerine sürülen aracın sürücüsünü ve bir başka şüpheliyi yakaladı, o onlar sosyal medyada paylaşıldı.Konuyla ilgili olarak Amerikan Washington Post gazetesi, sürücü dışında bir kişinin daha gözaltına alındığını bildiriyor.

Yaşanan korkunç olayla ilgili olarak bir görgü tanığı, aracın çarpmasıyla yoldaki herkesin havaya uçtuğunu söyledi. Bir başka görgü tanığı ise, kalabalığın arasına dalan arabanın yüksek hızla seyrettiğini aktardı.

Avustralya'da son terör saldırısı, 2017'nin ilk ayında yine Melbourne'de gerçekleşmişti. Bir aracın yayaları ezdiği saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama !
Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama !
Son dakika ... 251 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu !
Son dakika ... 251 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu !
İngiltere'de istifa şoku yaşanıyor ! Başbakan yardımcısı istifa etti
İngiltere'de istifa şoku yaşanıyor ! Başbakan yardımcısı istifa etti
İsrail Parlamentosu'nda tartışmanın konusu : Recep Tayyip Erdoğan !
İsrail Parlamentosu'nda tartışmanın konusu : Recep Tayyip Erdoğan !
İdlib'e hava saldırısı düzenlendi ! 17 kişi öldü ...
İdlib'e hava saldırısı düzenlendi ! 17 kişi öldü ...
ABD'de korkunç olay .. Pitbullar sahibini yedi !
ABD'de korkunç olay .. Pitbullar sahibini yedi !
S.Arabistan'ın başkentine füze saldırısı düzenlendi !
S.Arabistan'ın başkentine füze saldırısı düzenlendi !
İngiltere'yi yasa boğan ölüm ...Genç diplomat öldürüldü !
İngiltere'yi yasa boğan ölüm ...Genç diplomat öldürüldü !
İsrail , Gazze'ye hava saldırısı düzenledi !
İsrail , Gazze'ye hava saldırısı düzenledi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim