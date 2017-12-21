Otomobili ile yayaların arasına daldı , onlarca yaralı var !

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç onlarca kişinin yürüdüğü kaldırımlara girerek 19 kişiyi yaraladı.Meydana gelen korkunç olay sonrasında 1'i ağır 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.Polis kasten yayaların üzerine sürülen aracın sürücüsünü ve bir başka şüpheliyi yakaladı, o onlar sosyal medyada paylaşıldı.Konuyla ilgili olarak Amerikan Washington Post gazetesi, sürücü dışında bir kişinin daha gözaltına alındığını bildiriyor.

Yaşanan korkunç olayla ilgili olarak bir görgü tanığı, aracın çarpmasıyla yoldaki herkesin havaya uçtuğunu söyledi. Bir başka görgü tanığı ise, kalabalığın arasına dalan arabanın yüksek hızla seyrettiğini aktardı.

Avustralya'da son terör saldırısı, 2017'nin ilk ayında yine Melbourne'de gerçekleşmişti. Bir aracın yayaları ezdiği saldırıda altı kişi yaşamını yitirmişti.