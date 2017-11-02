Öğretmenin boğazını kesti , elektrikli testere ile intihar etti !

Rusya'da 18 yaşındaki genç öğrenci Andrey Emelyannikov , Moskova'da Sağlık ve Güvenlik öğretmenini boğazını keserek öldürdü.Öğretmenini öldürdükten sonra selfie çekinen öğrenci daha sonrada kendini öldürdü.

Eski bir ordu mensubu olduğu öğrenilen 44 yaşındaki öğretmen kanlar içerisinde yerde yatarken genç öğrenci Andrey Emelyannikov internet üzerinden online olarak oynadığı oyunun etkisinde kaldığını ve öğretmenini öldürdüğünü söyledi.18 yaşındaki genç adamın annesi oğlunun bilgisayar başından hiç kalkmadığını fakat böyle birşey yapacağını hiç düşünmediklerini ifade etti.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen 44 yaşındaki öğretmen boğazı kesilerek öldürüldü daha sonra da kendisini elektrikli testere ile keserek intihar etti...