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O ülkede silahlı çatışma :14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı !

Meksika'nın Chihuahua kentinde aksiyon filmlerini aratmayacak korku dolu anlar yaşandı.Bir rehabilitasyon merkezinde çıkan silahlı çatışmada 14 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:00
O ülkede silahlı çatışma :14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı !

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Chihuahua şehrinde Unitig Families adlı bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı bir grup saldırıda bulundu. Meydana gelen silahlı çatışmada 14 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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