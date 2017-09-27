Meksika'nın kuzeyinde bulunan Chihuahua şehrinde Unitig Families adlı bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine silahlı bir grup saldırıda bulundu. Meydana gelen silahlı çatışmada 14 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
O ülkede silahlı çatışma :14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı !
Meksika'nın Chihuahua kentinde aksiyon filmlerini aratmayacak korku dolu anlar yaşandı.Bir rehabilitasyon merkezinde çıkan silahlı çatışmada 14 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
27 Eylül 2017 Çarşamba 11:00