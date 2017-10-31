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Nükleer faciası : 200 kişi öldü !

Yaklaşık 20 gün sonra öğrenilen gerçek ... Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin Punggye-ri'de büyük bir felakete yol açtığı öğrenildi.Yaşanan korkunç olaylarda 200 kişinin öldüğü öğrenildi.

31 Ekim 2017 Salı 14:10
Nükleer faciası : 200 kişi öldü !

Yaklaşık 20 gün sonra şok gerçek ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer testler için kullandığı öne sürülen üst bölgesinde kazılan tünelin çöktüğü öğrenildi.Yaşanan bu korkunç olay sonrasında 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Japon televizyonları tarafından yapılan açıklamada ise ölenlerin sayısının şuan için 100 olduğu söylenirken öte yandan tünelin çökmesine sebep olarak da  nükleer testin bölgedeki zemini zayıflatması gösterildi.Yaşanan bu facianın 10 Ekim tarihinde gerçekleştiği de söyleniyor.

Kuzey Kore şuan elinde bulunan füzelerle  ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprağı Guam Adası'nı vurabilecek güçte...

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