Galeriler Videolar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104608
ALTIN
146.263
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6946
EURO
4.1877
Twitter'dan Melih Gökçek'e Destek: #DirenMelih
Twitter'dan Melih Gökçek'e Destek: #DirenMelih
HDP'li Milletvekiline hapis cezası !
HDP'li Milletvekiline hapis cezası !
Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran Didem Çolak Yakalandı
Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran...
Seri Katil Atalay Filiz Hakkında Şok İddia! İdrarını ve Dışkısını Biriktiriyor...
Seri Katil Atalay Filiz Hakkında...
Milletvekillerine meclis önünde polis müdahalesi!
Milletvekillerine meclis önünde polis müdahalesi!

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Kazuo Ishiguro kimdir ?

2017 Nobel Edebiyat ödülünü kazanan aynı zamanda yazar ve senaristlik yapan Kazuo Ishiguro kimdir ?

05 Ekim 2017 Perşembe 15:29
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Kazuo Ishiguro kimdir ?

Time dergisi tarafından, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine 2005'te yazdığı Never Let Me Go (Beni Asla Bırakma) kitabıyla alınan ünlü yazar ve senarist  Kazuo Ishiguro 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Kazuo Ishiguro kimdir ?

8 Kasım 1954 doğumlu Japon asıllı İngiliz romancı. Nagazaki kentinde doğan İşiguro 1960 yılında ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçtü. University of Kent'i bitirdikten sonra (1978) University of East Anglia'da yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. 1982 yılında İngiliz yurttaşlığına geçti.

2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı adla sinemaya aktarılmıştır.

Kazuo Ishiguro Eserleri 

A Pale View of Hills (1982) (Türkçesi: Uzak Tepeler, Can Yayınları, 1992)

An Artist of the Floating World (1986) (Türkçesi: Değişen Dünyada Bir Sanatçı, Turkuvaz Yayınları, 2008)

The Remains of the Day (1989) (Türkçesi: Günden Kalanlar, Can Yayınları, 1993 - Günden Kalanlar, Turkuvaz Yayınları, 2009)

The Unconsoled (1995) (Türkçesi: Avunamayanlar, Yapı Kredi Yayınları, 2009)

When We Were Orphans (2000) (Türkçesi: Çocukluğumu Ararken, Epsilon Yayınları, 2002)

Never Let Me Go (2005) (Türkçesi: Beni Asla Bırakma, Yapı Kredi Yayınları, 2007)

The Buried Giant (2015) (Türkçesi: Gömülü Dev, Yapı Kredi Yayınları, 2015)

Senaryoları

A Profile of Arthur J. Mason (Channel 4 için çekilen televizyon dizisi) (1984)

The Gourmet (BBC için çekilen televizyon dizisi)[3] (1987)

The Saddest Music in the World (Öyküsü) (2003)

The White Countess (Senaryosu) (2005)

Öykü

Introduction 7: Stories by New Writers (Faber and Faber, 1981): Bu kitapta A Strange and Sometimes Sadness, Waiting for J ve Getting Poisoned isimli öyküleri yayınlandı.

A Family Supper (''Esquire'', 1990)

A Village After Dark (The New Yorker, 2001)

Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall (2009) (Türkçesi: Noktürnler : Müziğe ve Geceye Dair Öyküler, Turkuvaz Yayınları, 2011)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !
7 metrelik dev pitonu kızartıp yediler !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
İspanya'da hareketli saatler ! Askeri sevkiyat başladı ...
İspanya'da hareketli saatler ! Askeri sevkiyat başladı ...
Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ! Ölü ve yaralılar var ...
Amerikan askerleri pusuya düşürüldü ! Ölü ve yaralılar var ...
Libya'daki İntihar Saldırısının Altından DEAŞ Çıktı!
Libya'daki İntihar Saldırısının Altından DEAŞ Çıktı!
Donald Trump'tan saldırı sonrası 'silahlanma yasası' ile ilgili flaş açıklamalar !
Donald Trump'tan saldırı sonrası 'silahlanma yasası' ile ilgili flaş açıklamalar !
Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!
Katalanlar, Bağımsızlık Referandumu Sonrası Sokağa Çıktı!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
'İnsanlığa tekme' atan kadın kameramanın cezası onandı !
'İnsanlığa tekme' atan kadın kameramanın cezası onandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim