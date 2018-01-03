Nijerya'da camiye saldırı düzenlendi ! Çok sayıda ölü var

Son dakika yabancı servislerinden edinilen bilgilere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya’da bir camiye intihar saldırısı düzenlendiği öğrenildi .Nijerya’da terör örgütü DAEŞ’e bağlılığını ilan eden Boko Haram’la mücadelenin merkezi olan Borno Eyaleti’ndeki Gamboru kasabasında bulunan bir camiye gerçekleştirilen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eyaletin polis sözcüsü Gideon Jubrin, saldırının sabah erken saatlerde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu saatlerde insanlar sabah namazı kılarken saldırgan içeriye girdi ve intihar saldırısı düzenledi." diye konuştu.

Öte yandan Boko Haram örgütü lideri Ebubekir Şekau, dün yayınladığı videoda, ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.