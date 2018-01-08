New York'ta Trump Tower'da yangın çıktı !

Son dakika Amerikan basını, ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktığını duyurdu.Son dakika edinilen bilgilere göre ABD'nin New York kentinde bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Towers'ta yangın çıktığı öğrenildi.Yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda çatı katından dumanlar yükseldiği görülüyür.

Trump Tower'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtildi. Yangın binanın iklimlendirme sisteminde meydana geldii.

Trump Beyaz Saray'a taşınmadan önce birkaç ay boyunca Trump Tower'da yaşamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yangın sırasında Washington'da olduğu ifade edildi.