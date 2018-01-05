New York'da acil durum çağrısı !

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.Son dakika yabancı haber ajanslarından edinilen bilgilere göre ABD'nin New York şehrinde kar fırtanasının ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi. New York yetkilileri vatandaşlara sokağa çıkmayın uyarılarında bulundu.

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan ettiklerini açıkladı.

Şehrin kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi fırtınadan dolayı elektriksiz kaldı.

Hava koşulları nedeniyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.