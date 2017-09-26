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Netanyahu'dan, İsrail'li yetkililere konuşma yasağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığına destek veren tek ülke olan İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu, dün yapılan referandum hakkında hükümet adına herhangi bir yorum yapılmasını ‘çok hassas' olduğu gerekçesi ile yasakladı.

26 Eylül 2017 Salı 13:49
Netanyahu'dan, İsrail'li yetkililere konuşma yasağı

Referandum konusunda görüşü sorulan İsrailli bir bakan dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "Bibi (Netanyahu) bizden konuşmamamızı istedi" dedi. Sputnik'te yer alan habere göre; bir başka İsrailli yetkili de böyle bir emir geldiğini doğruladı ve konunun ‘çok hassas' olduğunu söyledi.

İsrail: Kürt halkının kendi devletini kurmasını destekliyor

Netanyahu, "İsrail Kürt halkının kendi devletini kurma yolundaki meşru çabalarını destekliyor" demişti.

Netanyahu'nun 13 Eylül'de referandumunu destekleyen açıklaması, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamada, Netanyahu'nun Kürtler konusundaki tavrının Ankara'nın İsrail ile ilişkilerini etkileyeceğini belirtmişti.

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