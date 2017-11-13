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Neçirvan Barzani'den flaş Türkiye açıklaması !

IKBY'nin Başbakanı Neçirvan Barzani'den son dakika Türkiye açıklaması geldi ...Neçirvan Barzani yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'nin bölgedeki tutumundan dolayı şunları söyledi...

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:22
Neçirvan Barzani'den flaş Türkiye açıklaması !

Irak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından olay yerine yardımı ulaşan ilk devlet Türkiye oldu ...Neçirvan Barzani , bölgede yaşanan korkunç depremin ardından Türkiye'nin gönderdiği yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

Irak ve bölgesinde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Barzani, yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardıma koşan ilk devletin Türkiye olduğunu söyledi ve şükranlarını iletti.

Barzani deprem sonrasında yaptığı açıklama da "Türkiye dar günde bölgeye yardım etti" dedi .Barzani deprem sonrasında da Türkiye'den kendileri ile irtibata geçildiğini ve insani yardımın başlatıldığını da söyledi.

Irak'ta yaşanan deprem felaketinde 340 kişi hayatını kaybetmiş , 3500 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırımıştı.

Türk Kızılay'ı da depremin ardından olay yerine hemen giderek yaralıların tedavilerine başladı.

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