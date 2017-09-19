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Nazi bandı takıp ırkçılık yapan adam ölümden döndü !

ABD’nin Seattle eyaletinde ilginç bir olay yaşandı.Nazi bandı takıp siyahi birine ırkçılık yapan adam meydan dayağı yedi.

19 Eylül 2017 Salı 15:35
Nazi bandı takıp ırkçılık yapan adam ölümden döndü !

Toplu taşımada başladığı tartışmayı yoldada sürdüren aşırı sağcı adam siyahi biriyle tartışmaya başladı. Kameralara yansıyan olayda siyahi bir gencin ırkçı ifadeler kullanan Nazi destekçisi adama sert bir yumruk attığı görülüyor. 

Nazi bandı takınca feci dayak yedi

Nazi destekçisi adamın kimliği açıklanmazken, dayak yiyen adamın videosu sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

Seattle polisinin adamla ilgili ihbar aldığı ve duruma müdahale ettiği aktarıldı. Polisin yaşanan kavgadan 5 dakika sonra olay yerine vardığı ve Nazi destekçisi adamı yerde yatarken bulduğu aktarıldı. 

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