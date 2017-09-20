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NATO toplantısına zorla katılan FETÖ üyesi boş salonda konuştu !

ABD'nin Philadelphia eyaletinde NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısı gerçekleştirildi.Davetli listesinde adı olmamasına rağmen Middle East Forum (Ortadoğu Forumu) Başkanı Daniel Pipes tarafından içeri alınan FETÖ üyesi Emre Çelik , ülke vekillerinin salonu terketmesiyle boş salonla baş başa kaldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
NATO toplantısına zorla katılan FETÖ üyesi boş salonda konuştu !

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Ahmet Berat  Çonkar, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çonkar, ABD'nin Philadelphia eyaletinde gerçekleşen söz konusu  toplantıya Türkiye'den kendisinin yanı sıra Delegasyon Başkan Yardımcısı Aydın  Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Ankara Milletvekili Ertan Aydın'ın katıldığını  bildirdi.

TÜRKİYE'NİN İTİRAZIYLA PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Olayın arka planına ilişkin değerlendirmesinde Çonkar, şunları  kaydetti:

"NATO PA Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonunun Demokratik Yönetim Alt  Komisyonu ile Siyasi Komisyonun Transatlantik İlişkiler Alt Komisyonu ortak  toplantısının 18-22 Eylül tarihlerinde Philadelphia ve Carlisle'da  gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Söz konusu toplantının taslak programı  tarafımıza iletildiğinde programda Türkiye düşmanı Middle East Forum Başkanı  Daniel Pipes ile FETÖ mensubu Emre Çelik'in (Rumi Forum Başkanı) olduğunu tespit  etmiş, bunun üzerine hemen girişimlerde bulunarak NATO PA Başkanı Sayın Paolo  Alli'ye bir mektup yazarak durumun kabul edilemez olduğunu, FETÖ mensubu şahsın  bir NATO PA toplantısında yer alamayacağını ifade etmiştik."

Çonkar, NATO PA Başkanı Alli'nin, Emre Çelik konusunda Türk tarafına  hak verdiğini ve bu FETÖ mensubunun programdan çıkarıldığını belirtti.

"Türk Delegasyonu olarak Middle East Forumda Daniel Pipes'ın katılımı  ile yapılacak panellerde ülkemiz aleyhinde sarf edilebilecek ifadeleri cevapsız  bırakmamak amacıyla toplantıya katılmaya karar verdik." ifadesini kullanan  Çonkar, geçen pazartesi günü NATO ülkelerinden (Türkiye, Birleşik Krallık,  İtalya, İspanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan) ve  NATO ortaklarından (Gürcistan ve Sırbistan) 26 milletvekilinin katılımıyla ilgili  toplantının başladığını aktardı.

PIPES KARARIN AKSİNE DAVRANDI

Emre Çelik'in programdan çıkarılmasına rağmen Middle East Forumda dün  gerçekleştirilen toplantının son bölümünde Pipes'ın bu kişiyi salona davet  ettiğini aktaran Çonkar, şu bilgileri paylaştı:

"Bunun üzerine heyetimiz durumun kabul edilemeyeceğini belirterek  toplantı salonunu terk etmek istemiştir. Heyet Başkanı Sayın Lord Jopling de bu  emrivakinin daha önce varılan mutabakata uymadığını, söz konusu şahsın toplantıya  katılmayacağının garanti edildiğini belirterek heyet olarak bunu kabul  etmeyeceklerini ifade etmiştir. Daniel Pipes, FETÖ mensubu şahsın her durumda  konuşacağını belirtmesi üzerine delegasyonumuz salonu terk etmiş, NATO PA üyeleri  de müttefik dayanışması sergileyerek delegasyonumuzla birlikte salonu terk  etmiştir ve Türk heyetine tam destek vermiştir. Tek bir milletvekili dahi salonda  kalmamıştır. FETÖ mensubu şahıs konuşmasını planladığı gibi NATO  parlamenterlerine değil boş sandalyelere ve duvarlara yapmıştır."

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