NATO'nun S-400 açıklamasına Rusya'dan jet yanıt !

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının ardından NATO'dan gelen flaş açıklamalara ilk yanıt Rusya'dan geldi.Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemi NATO'yu neden rahatsız etti ..?

Anlaşmanın ardından basın açıklamasında bulunan NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, 'Kararda bağımsızlar ama söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir' ifadelerini kullanmıştı.Pavel , "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı NATO ile uyumlu değil." açıklamasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Rus askeri uzman Aleksandr Jilin,""Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor." açıklamasında bulundu.Aleksandr Jilin,NATO'nun yapmış olduğu açıklamalara yanıt olarak da "NATO bu açıklamasıyla herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.