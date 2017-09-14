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NATO'dan S-400 ile ilgili flaş Türkiye açıklaması !

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada "NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir" dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:55
NATO'dan S-400 ile ilgili flaş Türkiye açıklaması !

Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi satın almasına NATO'dan ilk tepki geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir" sözleriyle Ankara'ya olumlu mesaj gönderdi.

Stoltenberg, "Ne türden bir ekipmana edinecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Ankara'nın uluslararası örgütten herhangi bir talebi olmadığını da aktardı: "NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."

NATO'nun en büyük üyesi ABD, Türkiye'nin hamlesi için bazı çekinceleri olduğunu vurgulamıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise, "Türkiye'nin askeri teknoloji edinmesi, egemen olarak yaptığı bir tercih. NATO üyeleri, bu konuda yorum yapmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün S-400 füze savunma sisteminde anlaşmanın tamamlandığını ve Ankara'nın kapora ödediğini duyurmuştu.

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