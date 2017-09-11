Mynmar’daki Budist tapınağı sular altında kaldı !

Mynmar’ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sular altında kaldı.

Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü.

BİNLERCE ARAKANLI MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Mynmar'ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagodaisimli Budist tapınağı sular altında kaldı.

Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü. Öte yandan Mynmar'ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milislerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.

