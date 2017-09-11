Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Mynmar’daki Budist tapınağı sular altında kaldı !

Mynmar'daki aşırı yağışlar sonucunda Budist tapınağı Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda sular altında kaldı.Yağışların aşırı artması sonucu tapınak yok oldu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:40
Mynmar’daki Budist tapınağı sular altında kaldı !

Mynmar’ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagoda isimli Budist tapınağı sular altında kaldı.

Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü.

BİNLERCE ARAKANLI MÜSLÜMAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Mynmar'ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagodaisimli Budist tapınağı sular altında kaldı.

Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü. Öte yandan Mynmar'ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milislerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu
Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu
Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !
Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'
Barzani refarandumu iple çekiyor !
Barzani refarandumu iple çekiyor !
İtalya'da sel felaketi ! 6 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da sel felaketi ! 6 kişi hayatını kaybetti.
Irma Kasırgası Florida'da can almaya başladı ! 2 kişi hayatını kaybetti
Irma Kasırgası Florida'da can almaya başladı ! 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da 3500 yıllık mezar bulundu !
Mısır'da 3500 yıllık mezar bulundu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim