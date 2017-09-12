Myanmarlı Albay'dan küstah tecavüz açıklaması !

Independent'ın haberine göre Myanmarlı Albay Phone Tint, çok sayıda delil olmasına rağmen Arakanlı kadın ve kız çocukların askerleri tarafından tecavüze uğradığı iddialarını reddetti.

BBC'ye açıklamada bulunan Tint askerlerini savunarak, "Kanıt nerede? Bu iddiaları öne süren kadınlara bakın. Kim onlara tecavüz etmek ister? dedi.

HRW, yayınladığı bir raporda Arakanlı kadınların ve 13 yaşına kadar kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Raporda, Myanmarlı askerlerin ve sınır güvenliğinde görevli polislerin kadın ve kızlara tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel saldırı suçlarına karıştığı iddiaları yer almıştı.

Olayların, 2016 yılının son aylarında, Arakanlıların çoğunlukta bulunduğu Maungdaw bölgesindeki en az 9 köyde yaşandığı belirtilmişti.

Saldırıların çoğunun gruplar halinde gerçekleştirildiği, kadınlara silah doğrultulurken diğer kişilerin tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Myanmar hükümeti ise iddiaları defalarca reddetmişti.