Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi, yaşanan şiddeti kınadı!

BBC'deyer alan habere göre, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun, 25 Ağustos tarihinde Arakan eyaletindeki polis noktalarına saldırı düzenlemesi sonrası, Myanmar ordusu büyük bir operasyon başlatmış, 400 binden fazla Arakanlı Müslüman, ülkeyi terk ederek Bangladeş'e sığınmıştı.BM'nin New York'ta gerçekleşen Genel Kurulu'na katılmayan Aung San Suu Kyi, bunun yerine televizyonlardan yarım saatlik bir demeç verdi.

'Amacımız eyalette barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamak'

Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'da yaptığı açıklamada Aung San Suu Kyi, "Eyalette barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamak amacımıza bağlıyız" diye konuştu.

'Toplu göçün nedenini merak ediyoruz'



Çatışmaların ortasında kalan siviller için de derin bir üzüntü duyduğunu söyleyen Suu Kyi, Müslümanlarla konuşarak neden ülkeyi terk ettiklerini sormak istediğini dile getirdi.

5 Eylül'den bu yana bölgede "hiç silahlı çatışma yaşanmadığını ve operasyon yapılmadığını" söyleyen Suu Kyi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplu göçün nedenini merak ediyoruz. Kaçanlarla olduğu gibi, kaçmayanlarla da konuşmak istiyoruz. Arakan'da evlerinde kalan ve göçe katılmayan çok sayıda Müslüman olduğuna ilişkin çok az şey biliniyor." Suu Kyi, konuşması sırasında sayıları 1.1 milyona ulaşan Müslüman azınlıklar için "Arakanlı Müslümanlar" tanımını kullanmadı.

Yasadışı göçmenler

Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanları azınlık bir grup olarak tanımayı reddederek, onlardan "Bengalliler" diye bahsediyor.

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki Budistler tarafından Bangladeş'ten buraya gelen yasadışı göçmenler olarak görülüyor.

Büyük çoğunluğu da Myanmar vatandaşı sayılmıyor.

Ülkede demokrasi talep ettiği için 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi'nin şiddeti engelleyecek adımlar atmaması, Batı'daki destekçileri tarafından da tepki çekmişti.

Myanmar ordusu sadece bölgeden isyancıları çıkarmak istediklerini söylerken, ordu sivilleri hedef almakla suçlanıyor.

BBC'nin Hard Talk programına konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, aksi takdirde krizin "etnik temizliğe dönüşeceğini" ve "tam anlamıyla korkunç bir trajedi" yaşanacağını söylerken, Suu Kyi ise, Arakan krizinin "yanlış bilgilerden oluşan buzdağı" tarafından büyütüldüğünü, "sahte haberlerin teröristlerin çıkarlarına hizmet ettiğini" öne sürmüştü.