Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA)'nın Myanmar'a sunduğu ateşkes reddedildi.Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayacaklarını duyurdu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:38
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !

ARSA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (Arsa) saldırgan askeri operasyonlara yönelik geçici ateşkes ilan ediyor" denildi.

​Etnik ve dini geçmişine bakılmaksızın krizden etkilenen tüm kurbanlara insani yardım yapılması çağrısında bulunan ARSA, ateşkesin 9 Ekim'e kadar süreceğini belirtti. Fakat Myanmar hükümeti, kendilerine ‘insani molaya karşılık vermeleri' talebinde bulunan ARSA'nın tek taraflı ateşkesini reddetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, 25 Ağustos'ta ARSA'nın polis karakollarına düzenlediği saldırılar sonrası Myanmar ordusunun Rakhine (Arakan) eyaletinde büyük bir operasyon başlatmasının ardından, 294 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.

Arakanlılar, Myanmar ordusunun ARSA'ya yönelik operasyonlarının toplu sivil ölümlerine yol açtığını ve yüzlerce köyün yanmasına sebep olduğunu, insanların da bu sebeple Bangladeş'e kaçtığını söylüyor.

YENİ KAMP İÇİN 8 HEKTARLIK ALAN TEKLİFİ

Öte yandan Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Shahriar Alam, hükümetin, Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong'daki kampın yakınında, yeni gelenler için bir kamp inşa edilmesi adına yaklaşık 8 hektarlık bir alan teklif ettiğini bildirdi.

Alam, yeni gelenlerin kaydının bugün yapılacağını da sözlerine ekledi.

DALAY LAMA: BUDA OLSAYDI ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM EDERDİ

Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetle ilgili ilk kez konuştu.

Budistlerin çoğunlukta bulunduğu Myanmar'daki krizle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Dalay Lama, "Müslümanları rahatsız eden bu insanlar, Buda'yı hatırlamalı. O kesinlikle bu zavallı Müslümanlara yardım ederdi. Bunu hala hissediyorum, çok üzücü" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu
Irak, 1400 DEAŞ'lı Teröristi Alıkoydu
Mynmar’daki Budist tapınağı sular altında kaldı !
Mynmar’daki Budist tapınağı sular altında kaldı !
Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !
Kuzey Kore ABD'yi tehdit etti 'Bedelini ödeyeceksiniz' !
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer partisi'
Barzani refarandumu iple çekiyor !
Barzani refarandumu iple çekiyor !
İtalya'da sel felaketi ! 6 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da sel felaketi ! 6 kişi hayatını kaybetti.
Irma Kasırgası Florida'da can almaya başladı ! 2 kişi hayatını kaybetti
Irma Kasırgası Florida'da can almaya başladı ! 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da 3500 yıllık mezar bulundu !
Mısır'da 3500 yıllık mezar bulundu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim