Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4038
STERLİN
4.4866
EURO
4.0775
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis...
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2 yıl geçerli
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2...
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121...
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Son Dakika
İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..

Irak'ta Musul Sağlık Müdürü Hebabe'nin yaptığı açıklamada korkunç gerçeği ortaya çıkardı.Hebabe " 'Musul'da şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedin enkaz altından çıkartıld." dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:33
Musul'da enkaz altından 2 bin 650 ceset çıkartıldı ! Irak'ta katliam..

Irak'ın Musul kentinde, DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında oluşan enkazın sivillere ait 2 bin 650 cesedin çıkarıldığı bildirildi.
 
Musul Sağlık Müdürü Dr. Luveys Hebabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'da şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adli tıp ve diğer sağlık merkezlerine ulaştırıldı." dedi. Hebaba, söz konusu cesetlerin çoğunun kentin batı yakasındaki "Eski Musul" bölgesinden çıkarıldığını aktardı.
 
Enkaz altındaki cesetlere ulaşılmasına yönelik çalışmaların Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun tamamlandığı 10 Temmuz'da başladığını kaydeden Hebabe, çıkarılan her cesedin kayıt altına alındığını ifade etti.
 
Hebabe ayrıca kentin örgütten tümüyle geri alınmasına rağmen bazı binaların altında hala cesetlerin bulunduğunu belirterek, "Sivil savunma ekipleri, özellikle zor bölgelerde, enkaz altından ceset çıkarılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor." diye konuştu.
 
Eski Musul'a giriş yasağı devam ediyor
 
Öte yandan Irak ordusunda görevli Albay Abdulhadi Abbasi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Eski Musul'un bazı bölgelerine uygulanan giriş yasağının hala devam ettiğini ifade etti.
 
Yasağın enkaz altındaki cesetlerin tamamen çıkarılması durumunda kaldırılabileceğini kaydeden Abbasi, sivillerin ancak o zaman evlerine dönebileceğini belirtti.
 
Irak ordusu, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından 10 Temmuz'da tamamen geri almıştı.
 
Askeri operasyonlar sırasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen "hatalı" bombardımanlar ile DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarla gerçekleştirdiği intihar saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
İran'dan beklenen Türkiye açıklaması geldi !
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Engelli kız uykusundayken fareler tarafından saldırıya uğradı!
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
Frankfurt Havalimanı'nda şok saldırı : Çok sayıda yaralı var !
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !
İtalya'da şiddetli yağış ve heyelan can aldı 6 kişi öldü 2 kişi de kayboldu !
İtalya'da şiddetli yağış ve heyelan can aldı 6 kişi öldü 2 kişi de kayboldu !
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Myanmar, Arakan ile iş birliği yapmayıp ateşkesi reddetti !
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim