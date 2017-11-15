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Miss International'ı kazanan güzel belli oldu !

57’nci Uluslararası Güzellik Yarışması bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirildi.Renkli görüntülere neden olan yarışmanın kazananı Endonezyalı Kevin Lilliana oldu ..

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:17
Miss International'ı kazanan güzel belli oldu !

Bu yıl 57. düzenlenen Miss International'a Japoya evsahipliği yaptı.Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen yarışmanın kazanı Endonezyalı Kevin Lilliana  oldu ..21 yaşında olan Kevin Lilliana, güzellik tacını 2016 yılının güzeli Kylie Verzosa'dan aldı.

Tacı giydikten sonra heyecandan neredeyse konuşamayan  Kevin Lilliana ; "Hâlâ inanamıyorum, benim için rüya gibi." açıklamaların da bulundu.Lilliana daha sonra ona en çok desteği veren Endonezya halkına da teşekkürlerini iletti.

Yarışmanın 2. ise Venezuelalı olan Diana Garcia oldu.

Yarışmanın 3. güzeli ise Avusturalyalı Amber Dew oldu. Dew ayrıca "Miss Perfect Body" seçildi.

Son Güncelleme: 15.11.2017 10:26
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