Mısır'da kiliseye saldırı düzenlendi ; Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" ifadeleri kullanıldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA tarafından yapılan haberde kiliseyi korumakla görevli emniyet güçlerinin, ateş açan saldırganlara karşılık verdiği, saldırganlardan birinin öldürüldüğü, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mısır Ortodoks Kilisesi tarafından da yazılı açıklamada bulunuldu ; "Hilvan'da bulunan Mar Mina Kıpti Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu" ifade edildi.