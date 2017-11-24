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Mısır'da cuma namazında camiye bombalı saldırı ; Ölenlerin sayısı 155'e yükseldi !

Son dakika Mısır'dan korkunç bir haber geldi.Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir cuma namazında cemaatin dağıldığı sırada bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

24 Kasım 2017 Cuma 15:45
Mısır'da cuma namazında camiye bombalı saldırı ; Ölenlerin sayısı 155'e yükseldi !

.Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir cuma namazında cemaatin dağıldığı sırada bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.Gerçekleştirilen saldırıda 155 kişinin hayatını kaybettiği , 75 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Bombalı saldırının ardından uzun namlulu silahlarla da ateş açıldı.Görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.

AFP'ye konuşan Mısır Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise saldırıda en az 75 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaşanan bu saldırıların ardından Darbeci General Sisi, bakanlarıyla acil güvenlik toplantısına başladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı güvenlik seviyesini en üst seviyeye çıkardığını ve "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 24.11.2017 16:46
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