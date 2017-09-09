Mısır'da 3500 yıllık mezar bulundu !

Mısır'ın Luxor kentinde Nil Nehri yakınlarında arkeologlar 3 bin 500 yıllık bir mezar keşfetti. Mezarın Mısır'da 3 bin 500 yıldan daha uzun bir zaman önce yaşamış kraliyet kuyumcusu ve ailesine ait olduğu açıklandı.

Mısır, mezarların Nil Nehri'nin yakınlarında yapılan kazı çalışmaları sırasında keşfedildiğini açıkladı.

Antika Eserler Bakanı Halid el-Anani mezarların çok iyi durumda olmadığını ancak mezarda kuyumcu ve karısına ait statülerini belirleyen birer mask buduklarını söyledi.

Mumyalarla birlikte döeneme ait eşyalar da bulunanşar arasında. Kazı çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Keşif sırasında Mısır'da 21 ve 22. hanedan boyunca yaşadığı düşünülen Mısırlılar'a ait mumyalar da bulundu.

Mısırlı arkeologlar keşfin turizm endüstrisine katkı sağlayacağını söylüyor.