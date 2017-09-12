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Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !

Irma Kasırgası felaketi günden güne büyüyor.Kasırganın etkili olduğu yerlerden biri olan Miami'de de hırsızlık ve yağmalama olayları boy gösterdi.Özel polislerin bölgeye inmesiyle 32 kişi tutuklandı .

12 Eylül 2017 Salı 09:37
Miami'de yağmalanma ve hırsızlık olayları başladı !

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan İrma kasırgasından faydalanan yağmacılar, dükkânlara girmeye başladı. Sokağa çıkma yasağının fayda etmediği eyalette, polis hırsızlık şüphesiyle en az 32 kişiyi tutukladı. Fort Lauderdale kentinde bir spor mağazasını hedef alan yağma saniye saniye görüntülendi.
Yerel televizyon kanalı Local 10 tarafından yayımlanan görüntülerde, mağazanın şiddetli rüzgârlar nedeniyle kırılan camlarından giren yağmacıların ellerinde kutularla ayrıldığı görülüyor. Polis yetkilileri olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Miami kentine perşembe günü varan Escape (kaçış) isimli Cruise gemisinin yolcusu 4 bin kişi, hızla yaklaşan İrma kasırgası nedeniyle ne kalacak otel ne de uçak bileti bulabildi. Norwegian Cruise Line şirketine ait gemi, yolcularını alarak İrma kasırgasının uzağına, Florida'nın batısına açıldı. Şirket sözcüsü Vanessa Picariello, "En azından bir liman bulmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.
Küba'nın kuzey sahillerini de vuran kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde pazar günü 6 milyon insanın tahliye edilmesine ve 4 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden olan İrma Kasırgası, dün eyaletin kuzeybatısına ilerlerken şiddeti 1'inci kategoriye düştü.

MALİYETİ 290 MİLYAR $

Öte yandan geçen ay Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası ile hafta sonu Florida'yı yıkan Irma kasırgasının toplam maliyetinin 290 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Florida'da hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığından şüphelenilen 32 kişi yakalanalarak gözaltına alındı.

CAMLARI KIRARAK KOLİ KOLİ MALZEME ÇALDILAR

Miami'de bir grup yağmacı, boşalan marketin camlarını kırarak içeri girdi, ardından koli koli malzemeleri çıkartarak geldikleri araçlara doldurdu. Polise yakalanmamak için hızla işlerini tamamlamaya çalışan yağmacılar kaçtı. Orlando'da iki kişi ise bir silah dükkânına girdiler. Silah çalmaya çalışan adamlar polis tarafından yakalandı. Florida genelinde de ev hırsızlıkları ve market yağmalamaları yaşandı. Özel harekât polisleri bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

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