Meşhur İtalyan mafyası Salvatore Riina öldü !

Son dakika yabancı servislerden gelen haberlere göre Sicilya’nın ünlü mafya grubu ‘Cosa Nostra’nın lideri olan Riina'nın , yerel saatle 03.37’de Parma kentinde mahkûm olarak tedavi gördüğü hapishane hastanesinde öldüğü açıklandı.Ünlü mafya babasının geçtiğimiz günlerde 2 ameliyat geçirdiği ve bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

İtalyan mafya babası Salvatore Riina'nın durumunun ağırlaşması üzerine İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando’nun da Riina’nın çocuklarına ziyaret izni veren kararnameyi imzaladığı da öğrenildi.

‘Babaların babası’, ‘Canavar’ ve boyundan ötürü ‘Kısa’ lakaplarıyla tanınan Salvatore Riina, ilk cinayetini 19 yaşındayken işledi. Tam 23 yıl boyunca polisten kaçan Riina evlenip , 4 çocuk sahibi oldu.

Salvatore Riina, 15 Ocak 1993 tarihinde yakalanıp cezaevine konulmuştu.