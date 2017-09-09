Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 61'e yükseldi !

Meksika tarihinde yüzyılın depremi olarak kayıtlara geçen 8,1 büyüklüğündeki sarsıntıda ölü sayısı artıyor. Yetkililer can kaybının en az 61, yaralı sayısınınsa 200 olduğunu açıkladı.

Deprem en büyük zararı Oaxaca, Chiapas ve Tabasco'da yarattı. Başkent Mexico City'de deprem sonrası önemli bir kayıp yaşanmazken, elektrik kesintileri meydana geldi. Başkentle birlikte Chiapas'da okullar tatil edildi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 8,1 olarak açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto depremin büyüklüğü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremi yaklaşık 50 milyon Meksikalının hissettiği belirtiliyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'ne göre deprem sonrası Meksika açıklarında oluşan dalgaların boyu bir metreye ulaştı. Yapılan uyarıya göre dalgalar 2 ila 3 metreye ulaşabilir.

Ülkede 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.