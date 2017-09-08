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Meksika'daki deprem sonrası 8 ülkede Tsunami korkusu yaşanıyor !

En az beş kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, tsunami uyarısı yapılmıştı. Meksika'da dalgaların boyu 0.7 metreye yükseldi.

08 Eylül 2017 Cuma 15:45
Meksika'daki deprem sonrası 8 ülkede Tsunami korkusu yaşanıyor !

BD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Meksika'nın Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı, derinliğinin de 70 kilometre olduğunu açıkladı.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Meksika, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Panama ve Honduras için tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) önce 8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 8,1 olarak güncelledi.

USGS, depremin kaydedildiği derinliği de 69,7 kilometre olarak düzeltti. Derinlik daha  önce 33 kilometre olarak duyurulmuştu.

Bir dakikaya yakın süren depremin merkez üsse yaklaşık 1000 kilometre mesafedeki başkent Mexico City'de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssüne yakın bir noktada bulunan Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde ikişer kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Guatemala'da depremde en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

8 ÜLKE TSUNAMİ TEHDİDİ ALTINDA

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi,, Mekiska Guatemala, Panama, El Salvador, Costa Rica, Nikaragua, Honduras ve Ekvador ülkelerini tsunamiye karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

DEHŞETE DÜŞÜREN HARİTA

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) sarsıntı haritasına göre, deprem Meksika'nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Belize, Nikaragua ve El Salvador'da da hissedildi.

Reuters ayrıca, 8'lik depremin 1985 yılından bu yana bölgeyi vuran en büyük sarsıntı olduğunu aktarıyor. 1985 yılındaki söz konusu deprem, binlerce insanın ölümüne ve binaların yıkılmasına yol açmıştı.

1985'TEN SONRAKİ EN BÜYÜK DEPREM

Yaşanan deprem, ülkeyi vuran en büyük deprem olarak da bilinen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan 1985’teki depremden sonra en büyük sarsıntı olduğu açıklandı. Reuters haber ajansına konuşan 31 yaşındaki mimar Carlos Briceno, “Başta gülüp geçtim ama depremin bitmemesi ve ışıkların sönmesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Neredeyse düşüyordum” dedi.

Son Güncelleme: 08.09.2017 15:56
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