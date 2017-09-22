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Meksika'daki 7.1 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor Enkaz altında hala insanlar var

Meksika'daki 7.1 şiddetindeki dev depremin ardından enkaz altında kalanlar için yoğun bir çaba sarfediliyor.Okulun enkazındaki aramalar için 500 asker ile 200 polis ve gönüllü çalışıyor.

22 Eylül 2017 Cuma 10:02
Meksika'daki 7.1 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor Enkaz altında hala insanlar var

üm dünyanın endişeyle izlediği en önemli kurtarma çalışması ise Başkent Mexico City’de Coapa semtindeki Enrique Rebsamen isimli okulun enkazında yürütülüyor.

Meksika'da Salı günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Cuma günü itibariyle 273'e çıktı. Başkent Meksiko ve çevresindeki birçok binayı yerle bir eden depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İLKOKULUN ENKAZI ALTINDA HÂLÂ HAYATTA OLANLARIN BULUNDUĞUNA İNANILIYOR

Arama ve kurtarma çalışmaları  

özellikle başkentte çöken Enrique Rebsamen İlkokulu'nda yoğunlaştı.

Şimdiye dek 20’den fazla minik çocuğun cansız bedenin çıkarıldığı 3 çocuğun ise sağ kurtarıldığı enkazın altında çocukların ağlama ve çığlık sesleri geliyor.

ENKAZ ALTINDA 30 ÇOCUK VAR

12 yaşındaki bir kız çocuğu sürekli olarak yardım görevlilerine sağ olduğunu ağlayarak söylüyor ve kurtarılmayı bekliyor. Yağmura ve çökme riskine karşın ekipler 24 saat aralıksız kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Enkaz altında yaşları 3 ile 14 arasında değişen en az 30 çocuğun daha bulunduğu sanılıyor.

YUMRUKLAR HAVADA! KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜ

Deprem sonrası Meksika'dan gelen fotoğraf ve videolarda, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerin iki yumruklarını birden havaya kaldırmaları dikkat çekiyor. Peki görevliler bu hareketi neden yapıyor?

Bu, arama-kurtarma çalışanlarının enkaz altındaki sesleri duyabilmek için etraftakilerden tamamen sessiz olmalarını isteme yöntemi.

Kurtarma çalışmalarını takip eden pek çok gazeteci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bu yöntemi dile getirdi.

Gazeteci Gigi Graciette, paylaştığı videoyla Meksiko'da çöken fabrikadaki kurtarma çalışmalarında yer alan polis köpeğinin yaşam belirtisini tespit etmesi üzerine ekibin sessizlik istediğini yazıyor.

Kurtarma çalışmalarına profesyonel ekiplerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da katılıyor.

Gazeteci Juan Carlos Aguirre, bu fotoğrafı "Meksiko'da sessizliğin işareti" ifadesiyle paylaştı.

Meksika'daki son deprem, 1985'te binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremin yıldönümünde ve deprem tatbikatından iki saat sonra meydana gelmişti.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflar, yıkılmış binaları, enkazların etrafında harıl harıl çalışan görevlileri ve ağlayan insanları gösteriyor.

Ancak diğer yandan gönüllüler de kısa sürede örgütlendi.

Vatandaşların hayatta kalanları bulmak için çalışmalara katıldığı, sıra sıra dizilip su taşıdığı  

da fotoğraflarda yer alıyor.

Amerikan NBC televizyonunun muhabiri Miguel Almaguer, kurtarma çalışanları sessizlik istediğinde olay yerindeydi. Almaguer bu sırada çekilmiş bir videoyu, "Arama-kurtarma çalışmaları bölgesinde sessizlik çağrısı. Burada onlarca çocuk ölü, kayıp ya da hayatta. İşte seslerini duydukları an" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medyaya paylaşılan afişler de halkı bilgilendirmede büyük rol oynadı. Aşağıda dayanışma anlamına da gelen yumruk sembolünün kullanıldığı afişte, "Yumruklar yukarı. Hayatta kalanlar yardım istiyor" deniyor.

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