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Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem Tsunami bekleniyor !

Meksikada meydana gelen 8.1 şiddetindeki büyük depremde çevredeki ülkelerde etkilendi.Yetkililer deprem sonrası Tsunami için uyardı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:18
Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem Tsunami bekleniyor !

Meksika'nın güneyindeki Theantepec Körfezi açıklarında 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Okyanusu'ndaki sarsıntı, 1050 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City'de büyük paniğe yol açtı. Reuters ve AP haber ajansları, binaların bir dakikadan fazla şiddetli şekilde sallandığı kentte insanların koşarak dışarı çıktığını bildiriyor. Ülke genelinde alarmlar çaldı, bazı yerlerde elektriklerin kesildiği bildiriliyor.

Meksika'dan ilk fotoğrafları da Reuters geçti, karelerde insanların pijamalarıyla sokağa fırladığı görülüyor.

O Ülkere Tsunami Uyarısı

Yerin 33 kilometre altında gerçekleşen büyük depremin ardından, tsunami uyarısı verildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, uyarıyı Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua ve Panama için verdi. Tsunami dalgalarının üç saat içinde kıyıya ulaşması bekleniyor.

Korkunç Deprem Haritası

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) sarsıntı haritasına göre, deprem Meksika'nın yanı sıra Guatemala, Honduras, Beliz, Nikaragua ve El Salvador'da da hissedildi.

Reuters ayrıca, 8'lik depremin 1985 yılından bu yana bölgeyi vuran en büyük sarsıntı olduğunu aktarıyor. 1985 yılındaki söz konusu deprem, binlerce insanın ölümüne ve binaların yıkılmasına yol açmıştı.

Deprem sırasında sarsıntının merkez üssüne yüzlerce kilometre mesafedeki Puerto Escondido'da bulunan CBS televizyonundan gazeteci Jeff Paul, yerin hareket ettiğini bildiriyor. Peş peşe Twitter mesajları ve videolar paylaşan gazeteci, binaların sallandığını belirterek insanların yaşadığı paniği ve havuzdaki suyun hareketini gösteren bir görüntü servis etti.

Reuters'a konuşan 31 yaşındaki mimar Luis Carlos Briceno, "Daha önce hiç bu kadar yerin sallandığını bir yerde olmamıştım" dedi.

Artçı Deprem Fırtınası

Büyük depremin merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre uzağı. USGS verilerine göre, depremden sonra birçok artçı sarsıntı da gerçekleşti. Peş peşe meydana gelen artçı depremlerin büyüklükleri 5.7, 5.4, 5.2 ve 4.9.

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