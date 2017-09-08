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Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami bekleniyor!

Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, halk sokaklara döküldü.

08 Eylül 2017 Cuma 09:27
Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami bekleniyor!

Meksika'nın güney kıyılarında  meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde, başkent Mexico City'de binaların sarsıldığı ve insanların sokaklara döküldüğü belirtildi.

Tsunami bekleniyor!

Reuters, depremin merkezinin Pijijiapan kasabasının 123 km güneybatısı olduğunu ve derinliğin ise 33 km olduğunu aktardı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini söyledi.

Depremin ardından pek çok Meksikalı evlerinden korkuyla çıkıp beklemeye başladı. Meksika'nın yanı sıra, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Panama ve Honduras'ta tsunami uyarıları yapıldı. Meksika'nın başkenti Mexico City'de de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.

Reuters haber ajansına konuşan Luis Carlos Briceno, "Daha önce toprağın böylesine şiddetli biçimde hareket ettiğine hiç tanık olmamıştım" dedi.

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