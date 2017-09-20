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Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem Yüzlerce ölü ve yaralı var !

Meksika 7.1 şiddetindeki deprem sonrasında neredeyse yerle bir oldu.Deprem sonrası ölü sayısı sürekli artarken hala daha enkaz altında olan insanların olduğu bildirildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:33
Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem Yüzlerce ölü ve yaralı var !

Meksika'nın orta kesiminde gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 248'i buldu. Son olarak başkent Mexico City'de yıkılan bir okuldan 20 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Coapa semtindeki okulun enkazı altında halen en az 30 insan var.

Yerel saatle 1.14'te meydana gelen sarsıntıyla milyonlarca insan çığlık atarak sokaklara koştu, büyük panik yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Mexico City'nin güneyindeki Puebla eyaleti ve sarsıntı yerin 51 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem, başta başkent Mexico City olmak üzere çok sayıda şehirde binaları yerle bir etti. Deprem anında çekilen görüntülerde binaların inanılmaz şekilde sallandığı görülüyor. Sarsıntıdan hemen sonra ise Mexico City'deki bir gökdelenden çekilen videoda yıkılan binalardan yükselen toz bulutları göze çarpıyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Mexico City'de en az 30 binanın çöktüğü tahmin ediliyor. Birçok şehirde insanlar çaresizce enkaz altında kalan yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. En çok can kaybının gerçekleştiği eyaletler Morelos, Mexico City, Puebla.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, enkazdan çıkarılan cesetler, gözyaşı döken insanlar, yıkılmış binalar var. Kurtarma çalışmalarına Ordu birlikleri de destek veriyor.

Can kaybının artmasından korkuluyor

BBC, kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde de enkaz altında canlı aradığını ve zamana karşı yarış verdiğini bildiriyor. Mexico City'deki BBC muhabiri Juan Paullier, depremin hissedilmesiyle insanların sokaklara korkuyla, titreyerek çıktığını, herkesin ağlayarak yakınlarını telefonla aramaya çalıştığını aktarıyor. Paullier, karşılaştığı görüntülerin ölü sayısının artacağına işaret ettiğini de ekliyor.

Patlamalar var

Depreme Mexico City'de yakalanan Türk vatandaşı Kenan Onat, CNN Türk canlı yayınında ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi. Onat'ın verdiği bilgiye göre, patlamalar meydana geldiği için doğalgaz verilemediğini aktardı.

Depremden hemen sonra doğalgaz patlaması nedeniyle birçok binada yangın çıktı.

Büyük deprem, 1985'te 10 bine yakın insanın hayatını kaybettiği 8.1'lik sarsıntının yıldönümündeki tatbikat sırasında gerçekleşti. Bu tesadüf, korku ve paniği daha da artırdı.

Meksika kıyılarında Eylül ayı başlarında yine 8.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en az 90 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 20.09.2017 09:37
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