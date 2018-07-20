Mattis’ten ABD Kongresi’ne Türkiye Mektubu

Ankara ile Washington arasında arapsaçına dönen F-35 meselesine ABD Savunma Bakanı James Mattis’in de dahil olduğu ortaya çıktı. Bloomberg’in haberinde Mattis’in Kongre’yi uyardığı ortaya çıktı. Mektupta Mattis, Türkiye’ye F-35 teslimatının durdurulmasının endişe yarattığını ve buna kesinlikle karşı olduğunu aktarıyor. Mattis Türkiye’nin teslimat listesinden çıkarılmasına karşı olduğunu söylerken bunun sebebini de anlattı.Mattis, Türkiye’nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu aktarırken, Türkiye karşıtı bir hamlenin tedarik zincirini bozacağı ve teslimatların gecikmesine sebep olacağını ifade etti. Mattis’in 7 Temmuz’da kaleme aldığı mektupta, “Eğer Türkiye’nin tedarik zincirinde sıkıntı çıkarsa bu ciddi soruna sebep olur. 50-75 jetin teslimatı gecikir ve parçaların tekrar elde edilmesi için yaklaşık 18-24 ay zamana ihtiyaç olur” dedi.Mattis, Türkiye’de insan hakları konusunda Kongre’yle hemfikir olduğunu söylerken, “Yönetim Türkiye’ye bu konularda ve S-400 satın alma ihtimaline karşı baskı yapıyor” yorumunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:42