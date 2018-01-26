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MALİ'de mayın patlama ; Çok sayıda ölü var !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Mali'nin merkezindeki Boni şehri yakınında sivilleri taşıyan bir aracın yola döşeli mayının üstünden geçmesi esnasında korkunç bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

26 Ocak 2018 Cuma 12:06
MALİ'de mayın patlama ; Çok sayıda ölü var !

Yerel basında çıkan haberlerde, Boni kentinde her hafta düzenlenen fuara katılmak üzere yola çıkan Burkina Fasolu ve Malili bir grup tüccarın bulunduğu aracın mayının üstünden geçtiği sırada yaşanan patlamada 4 çocuk ve anneleri dahil araçtaki 26 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Mali'nin merkezindeki Boni şehri yakınında sivilleri taşıyan bir aracın yola döşeli mayının üstünden geçmesi esnasında korkunç bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

Ayrıca Youwarou bölgesinde de 5 kişilik silahlı bir grubun güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bir başka terörist saldırının da yine merkez bölgelerinden Ngomakoura'da yapıldığı ancak herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

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