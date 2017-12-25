Malezya'dan ABD'ye hodri medyan ! 'Müslümanların haklarını savunacağız !'

ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararı hakkında açıklamalarda bulunan Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz ,Malezya’nın ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmadığını söyledi.

Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz , “Biz İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarında bu karara karşı itirazımızı gösterdik. Kudüs, biz Müslümanların en önem verdiği mekanlardan biridir. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalamayız.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump , geçtiğimiz günlerde Filistin'i destekleyen ülkelere ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.Bu sorunun üzerine Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Osman Aziz, “Malezya ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.” diye konuştu.