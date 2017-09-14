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Malezya'da felaket ; Okulda çıkan yangın sonucu 22 öğrenci 2 öğretmen hayatını kaybetti !

Malezya'da tarihin en büyük facialarından biri yaşandı.Malezya'daki bir okulda sabaha karşı çıkan yangın sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:56
Malezya'da felaket ; Okulda çıkan yangın sonucu 22 öğrenci 2 öğretmen hayatını kaybetti !

Malezya'da bir okuldan yükselen alevler, büyük bir faciaya neden oldu. Reuters haber ajansı, başkent Kuala Lumpur'da Perşembe günü Sabaha karşı saat 05.40'ta çıkan yangında en az 24 can kaybı olduğunu bildiriyor. Yaşamını yitiren 22 öğrencinin yaşları 13 ila 17 arasında değişiyor.

Sabah ezanıyla uyanan bölge sakinleri, okulun en üst katından alevlerin yükseldiğini gördü. Yerel medya, çocukların yardım çığlıklarının çevredeki binalardan duyulduğunu bildiriyor.

Amerikan Associated Press (AP) ve Reuters'ın olay yerinden geçtiği fotoğraflarda, öğrencilerin ailelerinin çaresizce beklediği ve itfaiye ekiplerinin yanan cesetleri dışarı çıkardığı görülüyor.

Detay karelerde ise, okulun ikinci katındaki ranza ve pencere korkuluklarının simsiyah olduğu göze çarpıyor. Yangının elektrik kısa devresinden çıktığını tahmin eden yetkililer, pencerelerdeki metal korkuluklar nedeniyle çocukların yangından kaçamadığını belirtiyor.

Okulun yakınında yaşayan Hazin isimli bir görgü tanığı, çığlıkların duyulmasıyla birlikte alevleri gördüklerini ve hemen itfaiye aradıklarını söyledi. Hazin, "Çocuklar yardım istiyordu ancak hiçbir şey yapamadım, kapı çoktan alev almıştı. Yalnızca birkaç çocuğun pencereden atlamasını sağladım" dedi.

Kuala Lumpur polis şefi Amar Singh ise, "Maalesef yatakhanenin sadece bir kapısı vardı, bu nedenle kaçamadılar" dedi.

Felaketten yaralı halde kurtulmayı başaran 18 öğrenci ise hastanelere taşındı.

Federal Bölgeler Bakanı Tengku Adnan Tengku Mansor, dini eğitim veren okulun ruhsatsız olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 14.09.2017 10:59
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