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Makedonya Gostivar'da Bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Avrasya Öğrenci Kulübünden Mükemmel Destek

Uluslararası Avrasya Öğrenci Kulübü 3 Aralık ''Dünya Engelliler Günü'' dolayısıyla, Makedonya Gostivar' da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfı ziyaret etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:55
Makedonya Gostivar'da Bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Avrasya Öğrenci Kulübünden Mükemmel Destek

Öğrenci Kulübü, bu etkinlik çerçevesinde sınıfın ihtiyacı olan tüm araç ve gereçlerin desteğini sağlayarak aynı zamanda öğrencileri mutluluk gözyaşlarına boğan güzel hediyelerle de duyarlılığını göstermiş oldu. Çok sıcak ve samimi bir ortamla karşılaşan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Avrasya Kulübü öğrencileri  bu davranışlarıyla kendinden oldukça söz ettirdi.  Avrasya Öğrenci Kulübüne Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğrenci Konseyi'de orda bulunarak desteklerini esirgemedi.

Göstermiş oldukları duyarlı ve örnek davranışları nedeniyle ziyaret sonucunda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğrenci Kulübü'ne okul tarafından teşekkür plaketi verildi.

Sosyal sorumluluk projeleri ile insanlara her zaman katkıda bulunacağını ifade eden Türkiye dışında Avrupa'da Türkçe eğitim veren yegane üniversite olarak anılan Uluslararası Vizyon Üniversitesi tüm hızıyla desteklerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Son Güncelleme: 25.12.2017 21:57
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