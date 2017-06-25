Galeriler Videolar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99639
ALTIN
141.708
DOLAR
3.5028
STERLİN
4.4676
EURO
3.9236
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı Oldu
Bayramlıkları Aldı, Trafik Kazası Kurbanı...
FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!
FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!
Kahta'da Şarampol Faciası : 3 Ölü 3 Yaralı
Kahta'da Şarampol Faciası : 3...
İspanyol basını: PEPE Beşiktaş'a Çok Yakın!
İspanyol basını: PEPE Beşiktaş'a Çok...
Kız Çocuklarını Zorla PKK'ya Götürüyorlardı!
Kız Çocuklarını Zorla PKK'ya Götürüyorlardı!

Mafya Babası 100 Yaşında Özgürlüğüne Kavuştu

ABD'deki en yaşlı mahkum ünvanına sahip Sonny lakaplı İtalyan mafya babası John Fransaze, 8 yıllık son hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

25 Haziran 2017 Pazar 22:26
Mafya Babası 100 Yaşında Özgürlüğüne Kavuştu

ABD'deki en yaşlı mahkum ünvanına sahip Sonny lakaplı İtalyan mafya babası John Fransaze, 8 yıllık son hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı.

Geçen şubat ayında 100 yaşına basan Franzese'nin, ilk kez 1938'de tutuklandığı ve en az altı kez şartlı tahliye olduğu belirtildi. 

Mafya babası, 2010'da New York'ta bulunan kulüplerden ve bir pizzacıdan haraç alma suçundan hapis cezasına çarptırılarak Massachusetts Federal Cezaevi'ne gönderildi. Tekerlekli sandalyeyle geldiği Federal Tıp Merkezi'nde yapılan son kontrollerinden sonra özgürlüğüne kavuşan Franze'nin kızının Virgina'da bulunan evine gittiği ve son zamanlarını ailesi birlikte vakit geçirerek değerlendirmek istediği öğrenildi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı
İngiltere’de Kadın Sürücü Bayramlaşanların Arasına Daldı
Putin İstihbaratçı Yıllarını Andı
Putin İstihbaratçı Yıllarını Andı
Cihatçı Teröristlere LGBTİ Operasyonu!
Cihatçı Teröristlere LGBTİ Operasyonu!
DEAŞ'a Büyük Darbe! El Turki al-Binali Öldürüldü
DEAŞ'a Büyük Darbe! El Turki al-Binali Öldürüldü
 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!
 Portekiz'de 57 Kişi Öldü, Orman Yangını Sürüyor!
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korumalarına Yakalama Kararı
ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korumalarına Yakalama Kararı
ABD, Katar'dan Haracını Aldı!
ABD, Katar'dan Haracını Aldı!
Londra Yangınında Ölü ve Yaralılar Var
Londra Yangınında Ölü ve Yaralılar Var
Rusya Eski Başbakanı : Sığınmacı Olmayın DEAŞ'a Karşı Savaşın
Rusya Eski Başbakanı : Sığınmacı Olmayın DEAŞ'a Karşı Savaşın
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim