Londra'da şüpheli paket paniği Çevredeki mekanlar boşaltılıyor

İngiltere'de başkent Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda geçen hafta patlatılan bombanın ardından bugün de bir başka şüpheli paket bulundu. Polis, Holborn metro istasyonu yakınında bulunan paketin incelendiğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda polis aracının bölgede olduğu ve caddenin kapatıldığı görülüyor.

Ancak dakikalar sonra tekrar açıklama yapan polis, yanlış alarm verildiğini ve bölgede patlayıcı olmadığını belirtti.

Parsons Green'de bir kovanın içine konulan patlayıcı infilak etmiş ve 30'a yakın insan yaralanmıştı.