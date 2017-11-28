Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde şüpheli bir araç olduğu bildirildi.İngiltere'nin başkenti Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor.
Park halinde bulunan araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri bomba imha ekibini devreye soktu.Uzaktan kumanda ile aracın tarandığı öğrenildi.Tedbir amaçlı çevre yollar trafiğe kapatıldı.
Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.