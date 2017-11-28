Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor !

İngiltere'nin başkenti Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor.Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde şüpheli bir araç olduğu bildirildi.