Galeriler Videolar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102068
ALTIN
164.615
DOLAR
3.9597
STERLİN
5.2871
EURO
4.7033
Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın çıktı !
Kocaeli'de parfüm fabrikasında yangın çıktı...
Beşiktaş'tan kupada farklı galibiyet ! 9-0
Beşiktaş'tan farklı galibiyet ! 9-0
Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor !
Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor...
Helikopter kazası , 2 kişi öldü !
Helikopter kazası , 2 kişi...
Konya'da Flamingo katliamı !
Konya'da Flamingo katliamı !

Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor !

İngiltere'nin başkenti Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor.Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde şüpheli bir araç olduğu bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 16:06
Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor !

Son dakika yabancı haber servislerinden gelen bilgilere göre Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde şüpheli bir araç olduğu bildirildi.İngiltere'nin başkenti Londra'da bombalı araç paniği yaşanıyor.

Park halinde bulunan araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri bomba imha ekibini devreye soktu.Uzaktan kumanda ile aracın tarandığı öğrenildi.Tedbir amaçlı çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Helikopter kazası , 2 kişi öldü !
Helikopter kazası , 2 kişi öldü !
Anne ve babasını özleyen kardeşlerin yolculuğu ..!
Anne ve babasını özleyen kardeşlerin yolculuğu ..!
Agung Yanardağı küllerinden doğdu ! 6 bin metreye ulaştı , alarm verildi !
Agung Yanardağı küllerinden doğdu ! 6 bin metreye ulaştı , alarm verildi !
Mısır'da cuma namazında camiye bombalı saldırı ; Ölenlerin sayısı 155'e yükseldi !
Mısır'da cuma namazında camiye bombalı saldırı ; Ölenlerin sayısı 155'e yükseldi !
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Selfie çekmek isteyen genç kız canından oldu !
Selfie çekmek isteyen genç kız canından oldu !
Bangladeş ve Myanmar'dan son dakika 'ARAKAN' anlaşması !
Bangladeş ve Myanmar'dan son dakika 'ARAKAN' anlaşması !
Gürcistan'ın başkentinden patlama ve silah sesleri !
Gürcistan'ın başkentinden patlama ve silah sesleri !
Bu köye taşınanlara büyük ödül veriliyor !
Bu köye taşınanlara büyük ödül veriliyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim